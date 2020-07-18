Ayasofya Camii ibadete açılıyor! Ayasofya Camisi'ndeki kedi Gli ne olacak? İşte yanıtı... | Video

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii'nin sevimli kedisi Gli ile ilgili bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Yerlikaya, "Merak etmeyin, Gli hayatından çok memnun" ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Ayasofya Camisi'nde gerçekleştirilen açılış hazırlıkları, incelemeleri sonrasında Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli ile bir süre ilgilendi.