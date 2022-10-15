Video Yaşam Ayva toplamak için çıktığı ağaçta fenalaşıp, öldü | Video
Ayva toplamak için çıktığı ağaçta fenalaşıp, öldü | Video

Ayva toplamak için çıktığı ağaçta fenalaşıp, öldü | Video

15.10.2022 | 22:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Meksika’da kamyon çarşıya daldı: 8 yaralı | Video 01:21
Meksika’da kamyon çarşıya daldı: 8 yaralı | Video 15.10.2022 | 22:33
Ayva toplamak için çıktığı ağaçta fenalaşıp, öldü | Video 01:28
Ayva toplamak için çıktığı ağaçta fenalaşıp, öldü | Video 15.10.2022 | 22:03
Hatay’da muhtarın motosikletini çalan hırsız yakalandı | Video 01:20
Hatay'da muhtarın motosikletini çalan hırsız yakalandı | Video 15.10.2022 | 21:24
Taksim’de yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 03:46
Taksim’de yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 15.10.2022 | 20:57
Polisler dedektif gibi iz sürdü... Cinayet zanlısını 1 aylık takip sonucu yakaladı | Video 04:54
Polisler dedektif gibi iz sürdü... Cinayet zanlısını 1 aylık takip sonucu yakaladı | Video 15.10.2022 | 19:19
Kavgada vuruldu, yaralı halde eve gitti; o anlar kamerada | Video 06:18
Kavgada vuruldu, yaralı halde eve gitti; o anlar kamerada | Video 15.10.2022 | 18:57
İstanbul’da inanılmaz görüntü: Atatürk Köprüsü’nden atla geçti | Video 00:23
İstanbul'da inanılmaz görüntü: Atatürk Köprüsü'nden atla geçti | Video 15.10.2022 | 18:35
Askere gitmeye hazırlanıyordu... Kurada adı çıkınca madenci oldu, patlamada şehit düştü | Video 01:50
Askere gitmeye hazırlanıyordu... Kurada adı çıkınca madenci oldu, patlamada şehit düştü | Video 15.10.2022 | 18:24
Elazığ’da dehşet! Oğlunun düğününde eşini başından vurup öldürdü, kızını yaraladı | Video 00:40
Elazığ'da dehşet! Oğlunun düğününde eşini başından vurup öldürdü, kızını yaraladı | Video 15.10.2022 | 15:59
Kimi arabanın üzerine çıktı, kimi levyeyle ayırmaya çalıştı | Video 03:36
Kimi arabanın üzerine çıktı, kimi levyeyle ayırmaya çalıştı | Video 15.10.2022 | 15:45
Ahmet’in ihbarı 4 yavruyu kurtardı! | Video 01:43
Ahmet’in ihbarı 4 yavruyu kurtardı! | Video 15.10.2022 | 15:39
Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı | Video 01:24
Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı | Video 15.10.2022 | 15:17
Çocuk oyuncağından uyuşturucu çıktı: 1 şüpheli yakalandı | Viddeo 00:46
Çocuk oyuncağından uyuşturucu çıktı: 1 şüpheli yakalandı | Viddeo 15.10.2022 | 15:17
İstanbul’da 33 evden 3 milyon lira değerinde eşya ve para çalan hırsızlar kamerada | Video 01:15
İstanbul'da 33 evden 3 milyon lira değerinde eşya ve para çalan hırsızlar kamerada | Video 15.10.2022 | 14:24
Bahçelievler’de işyerine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1’i ağır, 5 yaralı | Video 03:02
Bahçelievler'de işyerine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1'i ağır, 5 yaralı | Video 15.10.2022 | 14:09
Göcek’te koyda bağlı tekne alev alev yandı | Video 00:26
Göcek'te koyda bağlı tekne alev alev yandı | Video 15.10.2022 | 14:09
İETT otobüsünde kalp krizi geçirdi! Şoförün çabası, yolcuyu kurtarmaya yetmedi | Video 05:19
İETT otobüsünde kalp krizi geçirdi! Şoförün çabası, yolcuyu kurtarmaya yetmedi | Video 15.10.2022 | 12:49
İzmir’de JASAT, 11 firariyi yakaladı | Video 00:34
İzmir'de JASAT, 11 firariyi yakaladı | Video 15.10.2022 | 12:49
Gaziantep’te 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi | Video 00:58
Gaziantep'te 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi | Video 15.10.2022 | 12:48
Çorlu’da koltuk ve çekyatın altından 1 buçuk kilogram uyuşturucu madde çıktı | Video 00:31
Çorlu’da koltuk ve çekyatın altından 1 buçuk kilogram uyuşturucu madde çıktı | Video 15.10.2022 | 12:49

Bursa'da ayva toplamak için çıktığı ağaçta fenalaşan İsmail Şahin (69), yaşamını yitirdi. Hareketsiz durduğu ağaçtan indirilen Şahin'in cansız bedeni, ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA