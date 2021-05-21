Video Yaşam Ayvalık’ta fırtına dehşeti. Dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize böyle düştü | Video

Ayvalık’ta fırtına dehşeti. Dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize böyle düştü | Video

Ayvalık’ta fırtına dehşeti. Dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize böyle düştü | Video
21.05.2021 | 10:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sahil Rüzgarı Operasyonu'nun İstanbul ayağında 21 şüpheli gözaltına alındı | Video 02:05
"Sahil Rüzgarı" Operasyonu'nun İstanbul ayağında 21 şüpheli gözaltına alındı | Video 21.05.2021 | 10:22
Müge Anlı canlı yayın izle: 21 Mayıs 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'da canlı yayında güvenlik müdahalesi... 13:12
Müge Anlı canlı yayın izle: 21 Mayıs 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'da canlı yayında güvenlik müdahalesi... 21.05.2021 | 10:35
Ayvalık’ta fırtına dehşeti. Dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize böyle düştü | Video 04:31
Ayvalık’ta fırtına dehşeti. Dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize böyle düştü | Video 21.05.2021 | 10:11
İstanbul Marmaray'da tekme tokat kavga! 4 kişiden kıstırdıkları gence tekme tokat feci dayak kamerada 00:22
İstanbul Marmaray'da tekme tokat kavga! 4 kişiden kıstırdıkları gence tekme tokat feci dayak kamerada 21.05.2021 | 10:13
Emniyet'ten suç örgütlerine dev operasyon! 'Sahil Rüzgarı Operasyonu'ndan ilk görüntüler 02:17
Emniyet'ten suç örgütlerine dev operasyon! 'Sahil Rüzgarı Operasyonu'ndan ilk görüntüler 21.05.2021 | 09:06
Marmaray'da tekme tokat kavga kamerada | Video 00:22
Marmaray'da tekme tokat kavga kamerada | Video 21.05.2021 | 09:52
İmamla inatlaşan hırsız kafaya koyduğu saati çaldı: Neden çaldığımı bilmiyorum | Video 01:15
İmamla inatlaşan hırsız kafaya koyduğu saati çaldı: "Neden çaldığımı bilmiyorum" | Video 21.05.2021 | 09:42
Ayvalık'ta şiddetli fırtına | Video 02:09
Ayvalık'ta şiddetli fırtına | Video 21.05.2021 | 09:35
İbrahim Tatlıses ile Oğuz Yılmaz canlı yayında böyle tartışmıştı | Video 06:55
İbrahim Tatlıses ile Oğuz Yılmaz canlı yayında böyle tartışmıştı | Video 21.05.2021 | 09:14
Antalya’da iki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti | Video 01:38
Antalya’da iki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti | Video 21.05.2021 | 09:05
Fatih’te İETT şoförünün sarhoş adamla imtihanı | Video 02:45
Fatih’te İETT şoförünün sarhoş adamla imtihanı | Video 21.05.2021 | 09:05
SON DAKİKA: THODEX'in sahibi Fatih Özer'in kaçış anı görüntüleri ortaya çıktı 01:41
SON DAKİKA: THODEX'in sahibi Fatih Özer'in kaçış anı görüntüleri ortaya çıktı 21.05.2021 | 09:10
SON DAKİKA: Balıkesir Ayvalık'ta fırtına ve yağış! Ayvalık'ta ilk görüntüler... 01:28
SON DAKİKA: Balıkesir Ayvalık'ta fırtına ve yağış! Ayvalık'ta ilk görüntüler... 21.05.2021 | 09:05
Antalya 'Laf atma' tartışması kanlı bitti 1 ölü 03:00
Antalya 'Laf atma' tartışması kanlı bitti 1 ölü 21.05.2021 | 08:35
Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada | Video 01:36
Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada | Video 21.05.2021 | 08:26
Adana’da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon | Video 02:24
Adana’da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon | Video 21.05.2021 | 08:26
TRT EBA TV 21 Mayıs 2021 Cuma Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV (21 Mayıs 2021 Cuma) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 21.05.2021 | 07:15
Çöp konteynerinin yanında duygu sömürüsü yapan şahıs ekiplere zor anlar yaşattı 01:40
Çöp konteynerinin yanında duygu sömürüsü yapan şahıs ekiplere zor anlar yaşattı 20.05.2021 | 17:25
Esra Erol'da SON DAKİKA! İnternetten tanıştığı kadınla kaçan kadından kocasına şok sözler Kocamın yanında... 14:23
Esra Erol'da SON DAKİKA! İnternetten tanıştığı kadınla kaçan kadından kocasına şok sözler "Kocamın yanında..." 20.05.2021 | 16:52
Esra Erol 20 Mayıs 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Türkiye onu konuşacak!... Esra Erol'da mucize gibi olay 10:26
Esra Erol 20 Mayıs 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Türkiye onu konuşacak!... Esra Erol'da mucize gibi olay 20.05.2021 | 16:34

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli fırtına hem denizde hem de karada hayatı felç etti. Onlarca tekne fırtına sebebiyle batarken, ağaçlar ve bazı evlerin çatıları uçtu. Fırtına esnasında batmak üzere olan bir tekneden denize düşen kişi anbean kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in tatil yerlerinden olan Ayvalık'ı kuvvetli fırtına vurdu. Çamlık ve Armutçuk mevkiilerinde yaz sezonunda turistleri gezdiren gezi teknelerinden onlarcası fırtınanın etkisi ile battı.

İlçe merkezinde de ağaçların araçların üzerine devrildiği görüldü. Ayvalık'ta rüzgarın şiddeti 50 kilometreyi aşarken, milyonlarca liralık gezi tekneleri kullanılamaz hale geldi. 1 Haziran'da sezonu açmaya hazırlanan gezi teknecileri büyük şok yaşarken, batmak üzere olan bir tekneden denize düşen kişinin görüntüsü saniye saniye kameraya yansıdı. İlçe merkezinde ağaçlar, reklam panoları ve çöp kutuları rüzgardan uçtu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA