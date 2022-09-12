Video Yaşam Babasının ATV kazasını böyle görüntüledi | Video
Babasının ATV kazasını böyle görüntüledi | Video

Babasının ATV kazasını böyle görüntüledi | Video

12.09.2022 | 09:57

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Sinop’ta babasıyla ATV gezintisini cep telefonuyla kayda alan küçük oğlu kazaya şahit oldu. Toprak yolda drift atmaya başlayan babası ATV’den düştü, durumu fark eden oğlu babasının yanına koştu.

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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde baba Selçuk Yurtseven, oğlu Kerem ile toprak bir yolda ATV gezintisi yaparken hatıra kalması için video çekmesini istedi. ATV'den inen küçük Kerem babasını kayda almaya başladı. Boş toprak yolda drift atmaya başlayan babasının eğlenceli anları aniden kazaya dönüştü. Babasının düştüğü anları da kayda alan Kerem, yaşanan kazayı önce şaka zannetti ardından babasının yardımına koştu.

Kazayı küçük sıyırıklarla atlatan baba Selçuk Yurtseven, o anları şöyle anlattı:
"Sinop Saraydüzü'nde oğlumla ATV ile gezerken bir anı kalmasını istedik, oğlumu indirdim ve video çekmesini istedim. O arada toprak yolda ATV ile giderken drift atmak istedim. Bir döndüm, iki döndüm, üç döndüm. Dördüncüde ATV beni döndürdü. O arada takla attım, oğlum da video çekiyordu. Sağlık durumumda herhangi bir sıkıntı yok, kolumda bacağımda sıyırıklar oluştu ucuz atlattık. Toprak yolda tavsiye etmiyorum."

Babasının yaptığı kazayı önce şaka zanneden küçük Kerem, "Ben babamı video çekerken başta şaka sandım, gülmeye başladım. Sonra şaka olmadığını anlayınca hemen yanına koştum" diye konuştu.

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