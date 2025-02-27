Bağcılar'da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 27.02.2025 | 13:59 Bağcılar’da restorana gelen kapüşonlu maskeli 2 kişi iş yeri sahibi ve çalışana silahla ateş ederek kaçtı. Saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Yenimahalle Mahallesinde Ahmet Kabaklı Caddesinde bulunan bir restoranda saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Yüzleri maskeli ve kapüşonlu 2 kişi restorana girerek yanlarındaki silahla, adının Cemil olduğu öğrenilen iş yeri sahibi ve adının Murat olduğu öğrenilen garsona ateş etti.

İŞ YERİ SAHİBİ VE GARSON YARALANDI

Saldırıda iş yeri sahibinin bacağına 1 kurşun isabet ederken, garsonun karnına isabet eden 2 kurşunla yaralandığı öğrenildi. Silahlı saldırganlar olayın ardından iş yerinden koşarak kaçarken restoran çalışanları ise, silahla kaçanların arkasından ateş etti.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ik müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganların restorana girdiği anlar görülüyor. Olay sonrası yaralıların sağlık ekipleri tarafından dışarıya çıkarılıp ambulansa alınması da yer alıyor.