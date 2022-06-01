Video Yaşam Baharın gelişiyle çiçek açan gelincik tarlası görsel şölen sunuyor | Video
Baharın gelişiyle çiçek açan gelincik tarlası görsel şölen sunuyor | Video

Baharın gelişiyle çiçek açan gelincik tarlası görsel şölen sunuyor | Video

01.06.2022 | 09:14

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Baharla birlikte kendiliğinden yetişen gelincik çiçeği, Elazığ’da görsel şölen sunuyor.

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Elazığ'da yağışlar sonrası çiçek açan gelincikler tarlaları adeta kırmızı renge boyadı. Tarlalarda doğal olarak yetişen, narin ve hassas yapısıyla bilinen gelincikler, kırmızının her tonunu sergiledikleri görüntüleriyle doğaseverlere farklı bir güzellik sunuyor. Yeşil ile kırmızı renklerin oluşturduğu renk cümbüşü masalsı görüntüler oluştururken havadan dron ile görüntülenen eşsiz manzara, doyumsuz görsel şölen sundu. Kentteki amatör fotoğrafçıların da ilgisini çeken gelincik tarlaları yer yer doğal fotoğraf stüdyosuna dönüşüyor.

Gelinciklerin muhteşem bir manzaraya büründüğünü aktaran Buğra Demirel, "Burası doğal bir güzellik. Oldukça güzel. Arkadaşlarımızla birlikte burada bir gelincik tarlası olduğunu öğrendik. Burası Sarıcubuk köyünde. Arkadaşlarımızla birlikte geldik. Tam kartpostallık bir yer. Fotoğraflar çektik. Oldukça güzel görüntüler elde ettik. Herkesi buraya bekleriz. Bir tane değil oldukça fazla gelincik tarlası var" dedi.

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