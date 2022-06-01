Baharın gelişiyle çiçek açan gelincik tarlası görsel şölen sunuyor | Video

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Baharla birlikte kendiliğinden yetişen gelincik çiçeği, Elazığ’da görsel şölen sunuyor.
Gelinciklerin muhteşem bir manzaraya büründüğünü aktaran Buğra Demirel, "Burası doğal bir güzellik. Oldukça güzel. Arkadaşlarımızla birlikte burada bir gelincik tarlası olduğunu öğrendik. Burası Sarıcubuk köyünde. Arkadaşlarımızla birlikte geldik. Tam kartpostallık bir yer. Fotoğraflar çektik. Oldukça güzel görüntüler elde ettik. Herkesi buraya bekleriz. Bir tane değil oldukça fazla gelincik tarlası var" dedi.