Bahçeli'den İmamoğlu'nun hakaret davasına ilk yorum: Operasyonun hedefi Kılıçdaroğlu | Video
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret etmesi nedeniyle aldığı cezayı değerlendirdi. Bahçeli, kararın henüz kesinleşmediğini belirtirken fırsatçılara da gün doğduğunu söyledi. Sürecin Kılıçdaroğlu'na karşı bir operasyon olduğunu kaydeden Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da bulunduğu esnada kural dışı hamlelerle devre dışına alınma çabaları gözden kaçmayan kurnazlık ve kumpastır." dedi.