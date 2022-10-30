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OTOMATİK OYNAT
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"Bahşiş Kutusu" hırsızı bu görüntülerden yakalandı 30.10.2022 | 18:22
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Yabancı uyruklu iş kadının evinden milyonluk hırsızlık | Video 30.10.2022 | 17:33
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Şanlıurfa'da telefon dolandırıcısı tutuklandı | Video 30.10.2022 | 15:47
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Firari kadın derin dondurucudan çıktı | Video 30.10.2022 | 16:48
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İnşaatın çatı katında çıkan yangında işçiler korku dolu anlar yaşadı | Video 30.10.2022 | 14:58
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"Seni öldürürüm" diyerek zorla motosiklete bindirdi | Video 30.10.2022 | 15:31
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Ölümlü kazada ehliyetsiz sürücü uyuşturucu etkisindeymiş | Video 30.10.2022 | 14:02
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Çobanın yavru boz ayı ile diyalogu gülümsetti | Video 30.10.2022 | 12:02
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Küçük çocukların bayrak sevgisi duygulandırdı | Video 30.10.2022 | 12:02
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Hastanede tekme tokat kavga kamerada | Video 30.10.2022 | 12:02
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Sahte kimliklerle yakalandı! Hepsi adresinde bulundu | Video 30.10.2022 | 10:00
01:25
İstanbul’da sahte çek mafyasına jandarma operasyon: 2 gözaltı | Video 30.10.2022 | 09:47
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Sahte savcıdan 12 milyon liralık vurgun | Video 30.10.2022 | 09:43
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Müşteri gibi girdikleri kuyumcudan altını böyle çaldılar | Video 30.10.2022 | 09:38
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Yüksekova’da ayın hilal hali görüntüsüyle mest etti | Video 30.10.2022 | 09:23
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Husumetli iki grubun kavgasında pompalı tüfek dehşeti | Video 30.10.2022 | 08:58
İstanbul’da gece saatlerinde girdiği bir iş yerinin kasasındaki beş bin 100 lirayı ve bahşiş kutusunu çalan hırsız, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.