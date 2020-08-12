Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? | Video 12.08.2020 | 13:03
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Malatya'da lunaparkta tepki çeken skandal görüntüler | Video 12.08.2020 | 12:28
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İstanbul Maltepe’de bekçilerin hırsızlarla çatışma anları kamerada | Video 12.08.2020 | 10:26
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Edirne hareketli dakikalar, polis havaya ateş açtı | Video 12.08.2020 | 09:43
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Denizli'de evin bahçesindeki yılan paniği kamerada | Video 12.08.2020 | 10:33
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İstanbul Üsküdar'da ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi | Video 12.08.2020 | 09:43
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Rus milyarderin lüks yatı, Marmaris'e 1,5 milyon lira kazandırdı | Video 11.08.2020 | 19:01
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Valelerin kavgasında flaş gelişme: 3 gözaltı | Video 11.08.2020 | 19:36
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İBB'den Galata Kulesi'ndeki çalışmalara engel | Video 11.08.2020 | 16:32
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Edirne'de polisten kaçan zanlıların kıskıvrak yakalanma anı kamerada | Video 11.08.2020 | 16:01
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Feribottan denize düşen yolcu, bir saat sonra baygın halde bulundu | Video 11.08.2020 | 15:37