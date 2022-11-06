Video Yaşam Bakım sonrası vinçten parça düşmesi sonucu Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluştu | Video
Bakım sonrası vinçten parça düşmesi sonucu Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluştu | Video

Bakım sonrası vinçten parça düşmesi sonucu Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluştu | Video

06.11.2022 | 14:34

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Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde, bakım sonrasında vinçten parçaların düşmesi sonucu hasar meydana geldi.

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Olayla ilgili kulenin internet sitesinden yapılan açıklamada, "6 Kasım Pazar gecesi Çamlıca Kulesi dış cephesinde yapılan rutin bakım sonrasında, cephe vincinden parçalar düşmüş ve dış cephede hasar meydana gelmiştir. Tüm operasyonlarımız yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldığı için maddi hasar dışında başka bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Radyo ve TV yayıncılığı teknik altyapı hizmetimiz olağan şekilde devam etmektedir. Dış cephede oluşan yüzeysel hasar en kısa sürede giderilene kadar Çamlıca Kulesi ziyaretçi kabul edemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

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