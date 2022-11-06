Bakım sonrası vinçten parça düşmesi sonucu Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluştu | Video
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Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde, bakım sonrasında vinçten parçaların düşmesi sonucu hasar meydana geldi.