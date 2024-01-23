Baklava kutusuna gizlenen uyuşturucu haplarını "Hulk" buldu | Video
Adana’da dedektör köpeği “Hulk”un tepki verdiği otomobilde baklava kutusuna gizlenmiş 4 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
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