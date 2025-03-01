Video Yaşam Balıkesir’de huzur ve güven uygulamasında 8 aranan şahıs yakalandı | Video
Balıkesir’de huzur ve güven uygulamasında 8 aranan şahıs yakalandı | Video

Balıkesir’de huzur ve güven uygulamasında 8 aranan şahıs yakalandı | Video

01.03.2025 | 10:37

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından asayiş, narkotik ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

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Edinilen bilgiye göre, yapılan denetimlerde bin 317 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılırken, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 8 kişi yakalandı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlere 23 ekip ve 86 çarşı ile mahalle bekçisi olmak üzere toplam 238 personel katıldı. Suç işlenme potansiyeli yüksek bölgelerde yapılan uygulamalarda, bir şahsın üzerinde kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 40 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca üç şahsın üzerinde toplam 6 gram metamfetamin ve 5 gram bonzai bulundu.

Uygulama kapsamında ilçede bulunan 30 umuma açık iş yeri denetlendi. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 190 araç incelenirken, kurallara uymadığı belirlenen 38 araca toplam 200 bin 75 TL cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda bir araç trafikten men edildi.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.
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