Balıkesir’de huzur ve güven uygulamasında 8 aranan şahıs yakalandı | Video
Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından asayiş, narkotik ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında ilçede bulunan 30 umuma açık iş yeri denetlendi. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 190 araç incelenirken, kurallara uymadığı belirlenen 38 araca toplam 200 bin 75 TL cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda bir araç trafikten men edildi.
Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.
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