Video Yaşam Balıklıgöl'ün suyu normalleşmeye başladı, balıklar yeniden ortaya çıktı | Video
Balıklıgöl'ün suyu normalleşmeye başladı, balıklar yeniden ortaya çıktı | Video

Balıklıgöl'ün suyu normalleşmeye başladı, balıklar yeniden ortaya çıktı | Video

25.03.2023 | 14:30

ŞANLIURFA'nın simgesi olan Balıklıgöl'de deprem ve sel felaketleri sonrası çamur rengini alan suyun rengi normale dönmeye başlayınca, balıklar da yeniden görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl'ün suyunun rengi çamura döndü ve bazı noktalarında hasar oluştu. Suyu durulmaya başlayan Balıklıgöl'ü bu kez de sel felaketi vurdu. Göl, yeniden çamur rengini aldı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla göldeki suyun rengi normale dönmeye, buna bağlı olarak balıklar da yeniden gözükmeye başladı. Yem atılmasının yasak olduğu göle sürekli temiz oksijen pompalanıyor.

Öte yandan Şanlıurfa'da 14-15 Mart'ta yaşanan selin oluşturduğu hasarın giderilmesine ve sokakların temizlenmesine yönelik çalışmalara da devam ediliyor. Bölgede çalışma yapan ekipler, hasar alan binaların çamurlu olan dış duvarlarını köpüklü suyla yıkayıp, boyayarak selin izlerini silmeye çalışıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Boğazı’nda sis sürprizi: Gemi trafiği durdu | Video 04:47
İstanbul Boğazı'nda sis sürprizi: Gemi trafiği durdu | Video 25.03.2023 | 15:17
Sultanbeyli’de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu! İşte o anlar... | Video 00:26
Sultanbeyli’de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu! İşte o anlar... | Video 25.03.2023 | 15:20
Depremde ölen çocuğun cep telefonunu iade etmek için babadan para istediler | Video 08:45
Depremde ölen çocuğun cep telefonunu iade etmek için babadan para istediler | Video 25.03.2023 | 14:47
Balıklıgöl’ün suyu normalleşmeye başladı, balıklar yeniden ortaya çıktı | Video 08:59
Balıklıgöl'ün suyu normalleşmeye başladı, balıklar yeniden ortaya çıktı | Video 25.03.2023 | 14:30
Benzin yüklü tanker devrildi, sızıntı nedeniyle karayolu 6 saat trafiğe kapatıldı | Video 01:09
Benzin yüklü tanker devrildi, sızıntı nedeniyle karayolu 6 saat trafiğe kapatıldı | Video 25.03.2023 | 14:32
Muğla’da çalınan köpek, çipi sayesinde bin 309 kilometre uzaklıkta bulundu | Video 05:48
Muğla’da çalınan köpek, çipi sayesinde bin 309 kilometre uzaklıkta bulundu | Video 25.03.2023 | 14:00
Kartal’da silah ticareti yapan bir şüpheli yakalandı | Video 00:24
Kartal'da silah ticareti yapan bir şüpheli yakalandı | Video 25.03.2023 | 14:04
Van - İran sınırında 3 metreyi bulan karla mücadele sürüyor | Video 02:12
Van - İran sınırında 3 metreyi bulan karla mücadele sürüyor | Video 25.03.2023 | 12:40
Motosiklet çaldı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı | Video 00:54
Motosiklet çaldı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı | Video 25.03.2023 | 12:37
Antalya’da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı | Video 02:42
Antalya'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı | Video 25.03.2023 | 12:36
Takside 41 kilo skunk ele geçirildi | Video 00:46
Takside 41 kilo skunk ele geçirildi | Video 25.03.2023 | 12:36
Konya’da silah üretimi yapan ikamete operasyon: Evi silah fabrikasına çevirdiler | Video 00:37
Konya'da silah üretimi yapan ikamete operasyon: Evi silah fabrikasına çevirdiler | Video 25.03.2023 | 11:24
Kendini polis olarak tanıttı, emekli öğretmenin 750 bin lirasını dolandırdı | Video 01:22
Kendini polis olarak tanıttı, emekli öğretmenin 750 bin lirasını dolandırdı | Video 25.03.2023 | 11:24
Sahte kiralık ev ilanıyla kanser hastası depremzedeyi dolandırmışlar! | Video 06:54
Sahte kiralık ev ilanıyla kanser hastası depremzedeyi dolandırmışlar! | Video 10.03.2023 | 14:21
Kombiyi çalıp hurdacıya sattı! 2’si de gözaltına alındı | Video 00:21
Kombiyi çalıp hurdacıya sattı! 2’si de gözaltına alındı | Video 25.03.2023 | 11:12
Jandarmadan siber operasyon | Video 00:55
Jandarmadan siber operasyon | Video 25.03.2023 | 11:11
Binayı kundakladı; yangını izlerken yakalandı | Video 00:27
Binayı kundakladı; yangını izlerken yakalandı | Video 25.03.2023 | 11:11
Tanımadığı Gamze’yi yumruklayan saldırgan için 6 yıla kadar hapis istemi | video 02:50
Tanımadığı Gamze'yi yumruklayan saldırgan için 6 yıla kadar hapis istemi | video 25.03.2023 | 10:25
Güngören’de binanın 4’üncü katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti | Video 02:38
Güngören'de binanın 4'üncü katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti | Video 25.03.2023 | 10:26
Flamingoların göç yolundaki molaları böyle görüntülendi | Video 00:46
Flamingoların göç yolundaki molaları böyle görüntülendi | Video 25.03.2023 | 10:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA