Balıklıgöl'ün suyu normalleşmeye başladı, balıklar yeniden ortaya çıktı | Video
ŞANLIURFA'nın simgesi olan Balıklıgöl'de deprem ve sel felaketleri sonrası çamur rengini alan suyun rengi normale dönmeye başlayınca, balıklar da yeniden görüldü.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla göldeki suyun rengi normale dönmeye, buna bağlı olarak balıklar da yeniden gözükmeye başladı. Yem atılmasının yasak olduğu göle sürekli temiz oksijen pompalanıyor.
Öte yandan Şanlıurfa'da 14-15 Mart'ta yaşanan selin oluşturduğu hasarın giderilmesine ve sokakların temizlenmesine yönelik çalışmalara da devam ediliyor. Bölgede çalışma yapan ekipler, hasar alan binaların çamurlu olan dış duvarlarını köpüklü suyla yıkayıp, boyayarak selin izlerini silmeye çalışıyor.
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