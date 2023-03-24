Balyoz davasında Eski Orgeneral Çetin Doğan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı | Video
Balyoz Planı davasında hakkında verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan Eski Orgenaral Çetin Doğan “Suç için anlaşma” suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken diğer 5 sanık hakkında değişen oranlarda hapis cezası hükmedildi.
Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına 28 Şubat davası çerçevesinde tutuklu sanık Çetin Doğan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada tutuksuz sanıklar İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Erdal Akyazan ile Emin Küçükkılıç ve avukatları da hazır bulundu.
SON SÖZLERİ SORULAN SANIKLAR BERAATLERİNİ TALEP ETTİ
Mahkeme, sanıkların seminer çalışmasında yönetimin devralınması, iktidar partisine mensup belediye başkanları, siyasetçiler ve bir kısım yöneticilerin tutuklanacağına yönelik konuşma içerikleri ve belgelerin bulunduğunu kaydetti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti "Suç için anlaşma" suçundan emekli Orgeneral Çetin Doğan hakkında 6 yıl 8 ay, emekli Tümgeneral Behzat Balta hakkında 5 yıl 10 ay, emekli Tuğgeneral Mehmet Kaya Varol hakkında, 5 yıl 5 ay, emekli Tümgeneral İhsan Balabanlı hakkında 5 yıl 5 ay, emekli Kurmay Albay Erdal Akyazan hakkında 5 yıl, emekli Kurmay Albay Emin Küçükkılıç ise 5 yıl hapis cezasına hükmetti. Emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın'ın vefat etmesi nedeniyle hakkında açılan kamu davasının düşmesine hükmetti.
ÜYE HAKİM KARARA İTİRAZ ETTİ
Üye hakimlerden biri karara şerh koydu. Şerhin gerekçesinde ise, "suç için anlaşmak" suçunun unsurlarının oluşmadığı, sanıkların olay tarihi itibariyle yürürlükte olan iç hizmet kanunu, sıkıyönetim kanunu, sıkıyönetim yönergesi, emasya protokolü ve diğer mevzuat gereğince söz konusu semineri düzenleyerek ve de seminer çerçevesinde sıkıyönetim planı dahil yargılamaya konu sunumları yaparak görevlerinin gereğini yerine getirmiş oldukları kaydedildi.
Karara itiraz eden üye hakim, Yargıtay bozma ilamına direnilerek sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini ifade etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:03
Siirt'te arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 24.03.2023 | 15:25
02:18
Manavgat'ta otomobilin kadına çarptığı anlar kameraya böyle yansıdı | Video 24.03.2023 | 15:23
00:53
Bonzai ve uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı | Video 24.03.2023 | 15:23
04:40
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı | Video 24.03.2023 | 13:00
01:25
01:27
13:22
01:35
Bakırköy Adliyesi çevresinde silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı | Video 24.03.2023 | 13:45
02:47
03:13
7 yıl sonra su tutan Gazibey Barajı, çiftçileri sevindirdi | Video 24.03.2023 | 12:59
01:22
00:14
03:11
08:10
Bayrampaşa’da çöken bahçe duvarı böyle görüntülendi | Video 24.03.2023 | 11:48
02:48
02:11
01:18
İstanbul'da sahte altın operasyonu: 28 gözaltı | Video 24.03.2023 | 11:17
01:54
01:19
"Kolpaçino kumarhanesi"ne operasyon: 278 kişi suçüstü yakalandı | Video 24.03.2023 | 10:51
04:51
624 yıllık Ulu Cami'ye asılan Ramazan mahyası geceyi aydınlattı | Video 24.03.2023 | 10:44