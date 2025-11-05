"Bana ne" deyip taksinin ücretini ödemeden kaçan kadın kamerada | Video
05.11.2025 | 11:26
Şişli'de bir kulüp önünden taksiye binen iki kadın yol üzerinde tartışmaya başlayarak kavga etti. Kadınlardan biri kavganın ardından taksiden inerken, diğeri varış noktasına gelince "Bu ücreti ben ödemem, o ödesin. Bana ne" diyerek kaçtı. Kadının ücret ödemediği ve taksicinin isyan ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
