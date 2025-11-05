Video Yaşam "Bana ne" deyip taksinin ücretini ödemeden kaçan kadın kamerada | Video

"Bana ne" deyip taksinin ücretini ödemeden kaçan kadın kamerada | Video

05.11.2025 | 11:26

Şişli'de bir kulüp önünden taksiye binen iki kadın yol üzerinde tartışmaya başlayarak kavga etti. Kadınlardan biri kavganın ardından taksiden inerken, diğeri varış noktasına gelince "Bu ücreti ben ödemem, o ödesin. Bana ne" diyerek kaçtı. Kadının ücret ödemediği ve taksicinin isyan ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Şişli Harbiye Mahallesi'nde bir gece kulübünün önünden iki kadın taksiye bindi. Kadınlar, Gayrettepe'de bir başka gece kulübüne gitmek istediklerini söyledikten sonra taksici yola çıktı. Yolda aralarında çıkan tartışmanın ardından bir kadın taksiden indi. Diğer kadın ise, taksiciye Maslak'a gitmek istediğini belirtti. Varış noktasına gelindiğinde kadın, "Bu ücreti ben ödemem, o ödesin" diyerek karşı çıktı. Taksici "Nereden bulacağım ben onu?" diye sorduğunda, "Bana ne" diyerek araçtan inip ücret ödemeden kaçtı. İki kadının da ücretini ödemediği taksici isyan etti. Kadının taksiciye ücret ödemen uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bana ne deyip taksinin ücretini ödemeden kaçan kadın kamerada | Video 00:36
"Bana ne" deyip taksinin ücretini ödemeden kaçan kadın kamerada | Video 05.11.2025 | 11:26
Arkasına Yakışır yaşıma yanlışlarım yazdı, caddeyi egzozuyla rahatsız etti | Video 00:37
Arkasına "Yakışır yaşıma yanlışlarım" yazdı, caddeyi egzozuyla rahatsız etti | Video 05.11.2025 | 10:43
Ters yöne giden sürücüye 9 bin 267 TL ceza | Video 00:31
Ters yöne giden sürücüye 9 bin 267 TL ceza | Video 05.11.2025 | 10:31
FETÖ’nün yeni yapılanmasından 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:29
FETÖ'nün yeni yapılanmasından 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 05.11.2025 | 09:59
Otobüs şoförü yolcu inmeden hareket ederek yolcuyu böyle düşürdü | Video 00:32
Otobüs şoförü yolcu inmeden hareket ederek yolcuyu böyle düşürdü | Video 05.11.2025 | 09:16
Erzincan’da seyir halindeki otomobil alev aldı: 2 kişi son anda kurtuldu | Video 01:17
Erzincan’da seyir halindeki otomobil alev aldı: 2 kişi son anda kurtuldu | Video 05.11.2025 | 08:37
Kağıthane’de ‘yol verme’ kavgası kamerada: Motosikletli kaskla saldırdı! | Video 01:10
Kağıthane’de ‘yol verme’ kavgası kamerada: Motosikletli kaskla saldırdı! | Video 04.11.2025 | 16:26
Gabar Dağı’ndaki saklı cennet: 7 katlı apartman mağarası | Video 03:10
Gabar Dağı'ndaki saklı cennet: "7 katlı apartman mağarası" | Video 04.11.2025 | 14:31
Bir Fikrim Var diyen kadınlara KADEM desteği 05:23
“Bir Fikrim Var” diyen kadınlara KADEM desteği 04.11.2025 | 14:16
Muadil ilaç kavgasında yeni görüntüler çıktı! Eczacı kalfası yaşlı adama saldırmış | Video 06:52
Muadil ilaç kavgasında yeni görüntüler çıktı! Eczacı kalfası yaşlı adama saldırmış | Video 04.11.2025 | 13:25
JASAT toprağa gömülü halde sahte lahit buldu | Video 00:49
JASAT toprağa gömülü halde sahte lahit buldu | Video 04.11.2025 | 13:20
Jandarma baskınında 1 kilo kokain, 2 kilo esrar ele geçirildi: 1 tutuklama | Video 01:30
Jandarma baskınında 1 kilo kokain, 2 kilo esrar ele geçirildi: 1 tutuklama | Video 04.11.2025 | 12:32
Van semalarında kartpostallık günbatımı mest etti | Video 04:32
Van semalarında kartpostallık günbatımı mest etti | Video 04.11.2025 | 11:49
Şanlıurfa’da feci olay! Kargo aracının altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 01:44
Şanlıurfa'da feci olay! Kargo aracının altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 04.11.2025 | 11:10
Aracını satmak isterken dolandırıcının tuzağına düşmekten son anda kurtuldu | Video 04:39
Aracını satmak isterken dolandırıcının tuzağına düşmekten son anda kurtuldu | Video 04.11.2025 | 11:04
Yol verme tartışmasında kadınların kavgası kamerada | Video 00:35
Yol verme tartışmasında kadınların kavgası kamerada | Video 04.11.2025 | 11:04
Yaya geçidinde kadına çarpan bisikletli olay yerinden kaçtı | Video 02:16
Yaya geçidinde kadına çarpan bisikletli olay yerinden kaçtı | Video 04.11.2025 | 11:04
Iğdır’da ellerine sopa alıp okul bastılar | Video 00:49
Iğdır’da ellerine sopa alıp okul bastılar | Video 04.11.2025 | 11:04
Fal ve büyü vaadiyle dolandırıcılık: 62 şüpheli yakalandı | Video 00:56
Fal ve büyü vaadiyle dolandırıcılık: 62 şüpheli yakalandı | Video 04.11.2025 | 11:03
Adana’daki evin mutfak dolabından AK-47 ve pompalı tüfek çıktı | Video 00:44
Adana'daki evin mutfak dolabından AK-47 ve pompalı tüfek çıktı | Video 04.11.2025 | 10:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY