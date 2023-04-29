Banka müdürü tutuklanmıştı... Kuryeleri de gözaltına alındı! | Video 29.04.2023 | 10:30 Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu başta olmak üzere çok sayıda tanınmış ismi “Yüksek Karlı Gizli Fon” vaadiyle dolandıran ve tutuklanan banka müdürü Seçil E. ile bağlantılı beş kişi daha gözaltına alındı. Çok sayıda kişinin mağdur olduğu 55 milyon dolarlık dolandırıcılık olayında paraları yurt dışına çıkardıkları iddia edilen beş kişi adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İddialara göre; İstanbul'un Bakırköy İlçesi'ne bağlı Florya'da bulunan bir banka şubesinin müdürü Seçil E., teknik direktör Fatih Terim, kızı Buse Terim, damadı Volkan Bahçekapılı, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda tanınmış kişiden "Yüksek Karlı Gizli Fon" vaadiyle paralar aldı. İddialara göre; bankanın müşterilerine özel yıllık yüksek kazançlı gizli fonu olduğunu söyleyen Seçil E., para yatıranlara bir süreliğine kar payı ödedi ancak bir süre sonra ödemeleri kesti. İddialara göre üç yıl boyunca 55 milyon dolar para toplayan Seçil E., kar payı isteyenlere paralarını ödeyemeyince mağdurlar savcılığa giderek şikayetçi oldu. Seçil E. iki hafta önce gözaltına alındı ve tutuklandı. Durum söz konusu bankanın genel merkezine soruldu. Bankanın bahsi geçtiği gibi bir fonunun olmadığı belirlendi.

"KURYELİK YAPTILAR" İDDİASI…

İddialara göre; Seçil E.'nin bankanın bilgisi dışında kişisel olarak kayıt dışı para topladığı anlaşıldı. Seçil E. ise ifadesinde zarar ettiğini, parasının olmadığını, şikayetçilerden bir kısmının ana parasını verdiğini söyledi. Seçil E.'nin irtibatları detaylı bir şekilde incelendi. Türk ve Bulgar vatandaşlığı olan beş kişinin Seçil E. ile bağlantılarının olduğu saptandı. İddialara göre şüphelilerin Seçil E. ile görüştükten sonra sürekli ve sistematik olarak yurt dışına çıktıkları saptandı. Söz konusu kişilerin paraları yurt dışına çıkardıkları ve "Kurye" oldukları iddia edildi. Beş şüpheli de İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 20 bin lira bulundu. Beş şüpheli de İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin tutuklu banka müdürü Seçil E.'nin eski sevgilisi olduğu ve bir araba firmasının Edirne'de müdürlüğünü yaptığı iddia edildi. Üç şüpheli tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.