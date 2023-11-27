Video Yaşam Bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı | Video
Bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı | Video

Bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı | Video

27.11.2023 | 08:27

Çorum’da kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

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Kaza Çorum-Samsun Karayolu Hasan Zahir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalı otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

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