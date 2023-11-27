Bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı | Video

Kaza Çorum-Samsun Karayolu Hasan Zahir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazalı otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.