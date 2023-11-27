Bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı | Video
Çorum’da kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Kazalı otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.
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