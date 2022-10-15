Bartın'daki faciada babasının kurtarılmasını bekleyen gençten yürek yakan sözler: "Ben bu acıya dayanamam!" | Video
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Bartın Amasra'daki maden ocağında yaşanan patlama sonrası bölgeden acı haberler gelmeye devam ederken, ailelerin maden ocağının önündeki bekleyişi sürüyor. Can kaybının sürekli arttığı patlama sonrası maden ocağında babası olan bir gencin babasının mesai arkadaşının omzunda ağladığı görüntüler izleyenleri duygulandırdı. İşte o anlar...