Başakşehir Sanayi Sitesi'nde yangın | Video

01.12.2025 | 13:01

Başakşehir Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.