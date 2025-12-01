Video Yaşam Başakşehir Sanayi Sitesi'nde yangın | Video
01.12.2025 | 13:01

Başakşehir Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

