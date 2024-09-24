Başakşehir'de babadan oğluna "test" dayağı: O anlar kamerada | Video
Başakşehir'de bir kişi, testi kısa sürede çözdüğüne inanmadığı oğlunu dövdü. Çocuğunu darp eden baba gözaltına alınırken, küçük çocuk ise yetiştirme yurduna yerleştirildi. Adamın oğlunu dövdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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