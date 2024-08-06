Başakşehir’de uzun namlulu silahla havaya ateş açan düğün magandaları kamerada | Video
İstanbul Başakşehir’de araçlarıyla düğün konvoyu yaparak trafiğin aksamasına neden olan magandalar ardından uzun namlulu silahla havaya ateş açtı. İki magandanın uzun namlulu silahla havaya ateş açtığı anlar kameraya yansırken, gözaltına alınan 4 kişiye toplamda 21 bin 967 lira para cezası kesildi.
GÖZALTINA ALINAN TRAFİK MAGANDALARINA CEZA YAĞDI
Sürücüleri tespit eden ekipler, sürücülerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 34 CVD 02 plakalı aracın sürücüsü M.C, 34 KJG 508 plakalı aracın sürücüsü S.Ç, 34 FZR 046 plakalı aracın sürücüsü Y.A ile 34 KD 8054 plakalı aracın sürücüsü M.K gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücülere 'araçların zorunlu olmadıkça diğer araçların ilerleyişini engellemek, saygısızca araç kullanmak, taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak, yayaların taşıt yolu üzerinde trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması toplamda 8 bin 280 lira para cezası kesildi. Ayrıca 34 CVD 02 plakalı aracın plakasına 'tescil plakasını kapatmak' suçundan 647 TL olmak üzere toplamda sürücü ve araca 13 bin 687 lira trafik idari para cezası verildi.
Ayrıca sürücüler M.C, M.K, S.Ç ve Y.A 'Kara, deniz, hava ve demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat sağlığı açısından tehlike olabilecek şekilde sevk ve idare etmek' suçundan adli işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezine götürüldü. Olayla ilgili Başakşehir İlçe Asayiş ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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