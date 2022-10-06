Video Yaşam Başına beyzbol sopası vurulan genç, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti! | Video
Başına beyzbol sopası vurulan genç, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti! | Video

Başına beyzbol sopası vurulan genç, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti! | Video

06.10.2022 | 11:18

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki bıçak ve sopalı kavgada yaralanan 9 kişiden olan 22 yaşındaki genç, hastanedeki 17 günlük yaşam savaşını kaybetti.

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Olay 17 Eylül gecesi Side mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre M.K.K., M.T. ve H.T. isimli şahıslar ile daha önceden aralarında husumet bulunan S.Y., O.Y., Y.Y., U.C., Y.Y. ve K.H. isimli şahıslar arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede beyezbol sopası, bıçak, sopa, mermer, demir inşaat terazisi ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüşürken, her iki taraftan kavgaya karışan 9 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların araya girerek ayırmaya cesaret edemediği kavga, tarafların tamamının yaralanarak yere yığılmalarıyla son buldu.

Olayın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan ve Manavgat'ta bulunan bir özel hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulundurulan 22 yaşındaki Hüsnü Turhal'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

KAVGA GÜVENLİK KAMERALARINDA
Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga çevredeki iş yerlerinin kameraları tarafından da görüntülendi. Görüntülerde iki kişinin diğerine beyzbol sopasıyla vururken diğerinin elindeki sopayla karşılık vermeye çalışması, aldığı darbeyle yere düşmesi ve koşuşturmalar yansıdı.

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