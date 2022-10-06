Başına beyzbol sopası vurulan genç, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti! | Video

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki bıçak ve sopalı kavgada yaralanan 9 kişiden olan 22 yaşındaki genç, hastanedeki 17 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Olayın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan ve Manavgat'ta bulunan bir özel hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulundurulan 22 yaşındaki Hüsnü Turhal'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.
KAVGA GÜVENLİK KAMERALARINDA
Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga çevredeki iş yerlerinin kameraları tarafından da görüntülendi. Görüntülerde iki kişinin diğerine beyzbol sopasıyla vururken diğerinin elindeki sopayla karşılık vermeye çalışması, aldığı darbeyle yere düşmesi ve koşuşturmalar yansıdı.