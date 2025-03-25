Başkan Erdoğan gençlerle kafede sohbet etti | Video 25.03.2025 | 08:26 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir kafede gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da iftar sonrası bir kafeyi ziyaret etti. Gençlerle ve ailelerle bir süre sohbet eden Erdoğan, kafede bulunan çocukları da sevdi.