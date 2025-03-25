Video Yaşam Başkan Erdoğan gençlerle kafede sohbet etti | Video
Başkan Erdoğan gençlerle kafede sohbet etti | Video

Başkan Erdoğan gençlerle kafede sohbet etti | Video

25.03.2025 | 08:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir kafede gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da iftar sonrası bir kafeyi ziyaret etti. Gençlerle ve ailelerle bir süre sohbet eden Erdoğan, kafede bulunan çocukları da sevdi.
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