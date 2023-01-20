Başkentte yapılan operasyonda 257 kilo 500 gram esrar ele geçirildi | Video
Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 257 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
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