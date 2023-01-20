Başkentte yapılan operasyonda 257 kilo 500 gram esrar ele geçirildi | Video 20.01.2023 | 15:39 Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 257 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Niğde Otoban gişelerinde gece boyunca yapılan çalışmada, dorse kısmında bulunan çuval içerisinde un ve iplik yüklü olan 27 plakalı çekici ve çekici takılı 61 plakalı dorsede arama yapıldı. Aramalar sonucu 11 adet çuval ve 8 adet siyah çöp poşeti takılı olmak üzere 19 parça halinde ve daralı ağırlığı toplam 257 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Mustafa S. ve Suphi B. Adliyeye sevk edildi.