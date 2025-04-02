Batman'da 2 yıldır aranan cezaevi firarisi yakalandı | Video
Batman’da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan zanlı, JASAT ekiplerince yapılan sıkı takip sonucu yakalandı.
M.Y.nin arkadaşları ile birlikte çarşıda dolaştığının belirlenmesi üzerine JASAT ekipleri, zanlıyı bir süre araçla takip etti. Zanlı, takip sonucu girdiği adreste ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlı M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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