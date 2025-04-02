Batman'da 2 yıldır aranan cezaevi firarisi yakalandı | Video 02.04.2025 | 11:19 Batman’da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan zanlı, JASAT ekiplerince yapılan sıkı takip sonucu yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Batman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Ekiplerince "Bilişim sistemlerinin kullanması suretiyle dolandırıcılık" suçundan iki yıldır cezaevi firarisi olan ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.M.Y.nin arkadaşları ile birlikte çarşıda dolaştığının belirlenmesi üzerine JASAT ekipleri, zanlıyı bir süre araçla takip etti. Zanlı, takip sonucu girdiği adreste ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlı M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.