Batman'da 4 kilogram metamfetamin ile yakalanan 2'si kadın 3 kişi tutuklandı | Video
Batman'da 4 kilo 110 gram metamfetaminle yakalanan 2'si kadın 3 kişi tutuklandı.
Gözaltına alınan 2'si kadın 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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