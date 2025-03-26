Video Yaşam Batman'da 4 kilogram metamfetamin ile yakalanan 2'si kadın 3 kişi tutuklandı | Video
Batman'da 4 kilogram metamfetamin ile yakalanan 2'si kadın 3 kişi tutuklandı | Video

Batman'da 4 kilogram metamfetamin ile yakalanan 2'si kadın 3 kişi tutuklandı | Video

26.03.2025 | 16:42

Batman'da 4 kilo 110 gram metamfetaminle yakalanan 2'si kadın 3 kişi tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinden durdurulan bir araçta narkotik köpeği "Mailo" ile arama yapıldı. Aramada, kadın çatasına konulmuş 4 kilo 110 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2'si kadın 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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