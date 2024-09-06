Video Yaşam Batman’da bilgisayar kasalarında uyuşturucu ele geçirildi
Batman’da bilgisayar kasalarında uyuşturucu ele geçirildi

Batman’da bilgisayar kasalarında uyuşturucu ele geçirildi

06.09.2024 | 12:15

Batman'da bir kargo şirketinde yapılan aramada, bilgisayar kasalarına gizlenmiş 6 kilo 70 gram skunk uyuşturucusu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bir kargo şirketinde yapılan aramada, batı illerine sevk edilmek üzere 2 adet bilgisayar kasası içerisine zulalanmış vaziyette 6 kilo 70 gram skunk madde uyuşturucu ele geçirildi.


Konuyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ve hakkında 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.

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