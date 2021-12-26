Video Yaşam Batman'da elektrik akımına kapılan köpek telef oldu | Video
Batman'da elektrik akımına kapılan köpek telef oldu | Video

Batman'da elektrik akımına kapılan köpek telef oldu | Video

26.12.2021 | 12:02

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Batman’da su birikintisinden su içen pitbull cinsi köpek, elektrik akımına kapıldı. Dakikalarca süren kalp mesajına rağmen köpek telef oldu. Köpek sahibi olan Işık kardeşler ise ortada bir ihmal olduğuna dikkat çekerek konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

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Olay, saat 11.00 sularında Karşıyaka Mahallesi 319 sokakta yaşandı. Karşıyaka Mahallesi'nde elektrik hatlarını yer altına alma çalışması yapan taşeron firmasının enerji hattını öğrencilerin geçiş güzergâhında açıkta bırakması bir köpeğin telef olmasına mal oldu.

Mehmet ve Barış Işık adlı kardeşler pitbull cinsi köpeğine hava aldırtmak istedi. Elektrik çalışmasının yapıldığı yerde su birikintisinden su içmek isteyen pitbull cinsi Ateş isimli köpek aniden akıma kapıldı. Köpeğinin akıma kapıldığını gören Barış Işık işçilere seslenerek elektrik akımının kesmesini istedi. İşçilerin duruma duyarsız kaldığını ileri süren Işık, kendi çabasıyla etrafta bulduğu odunla köpeğini elektrik akımından kurtardı. Hareketsiz kalan köpeğini dakikalarca kalp masajı yapan kardeşler, köpeklerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

"HESABINI KANUNUN HUZURUNDA SORACAĞIZ"
Konu ile ilgili konuşan köpeğin sahibi Barış Işık, "Köpeğimin hava alması için kapıya çıkardım o anda su birikintisini görüp su içmek isteyen ateş isimli köpeğim elektrik tuttu ve oradaki işçilere yardım edin diye haykırıyorum ve hiç bir işçi yardım etmedi. En sonunda kendi çabamızla çıkardık. O zamana kadarda köpeğim ölmüştü. Tüm kalp mesajlarıma rağmen iş işten geçmişti. O köpek yerine okul yolu olduğu için orda geçen öğrenciler geçseydi ne olacaktı. Aylardır yer altı çalışması ile mağdur olduğumuz yetmemiş gibi aşılarını yaptığımız topluma hiç bir zararı olmayan hayvanımızı bu insanlık dışı halsizlikten kaybettik. Bu sorumsuzluğun hesabını kanunun huzurunda soracağız. Bir can bu kadar ucuz olmamalı." dedi.

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