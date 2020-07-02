Video Yaşam Batman'da kurt sürüsüne meydan okuyan tavşanın mucize gibi kurtuluş anı kamerada | Video

Batman'da kurt sürüsüne meydan okuyan tavşanın mucize gibi kurtuluş anı kamerada | Video

Batman'da kurt sürüsüne meydan okuyan tavşanın mucize gibi kurtuluş anı kamerada | Video
02.07.2020 | 16:31

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Batman’ın Gercüş ilçesinde kurt sürüsünün ortasında kalan tavşan, ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Gercüş'e bağlı Özler köyünde elektrik üretimi yapan güneş enerjisi santralinde bulunan güvenlik kameralarına kurt sürüsünün tavşanı kovalama anı takıldı. 4 kurdun yaban tavşanını kovalaması güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Bir kurdun ağzından son anda kurtulan tavşan daha sonra gözden kayboldu.

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