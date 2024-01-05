Batman’da terör örgütü DEAŞ’ın finans ağına darbe: 2 gözaltı | Video
Batman’da terör örgütü DEAŞ’ın finans kaynaklarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yanı sıra farklı birimlerden personelin katılımı ile kent merkezinde 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları MASAK raporları ile belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan K.E. ile L.O. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, L.O. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
Batman’da terör örgütü DEAŞ’ın finans ağına darbe: 2 gözaltı | Video 05.01.2024 | 14:38
00:19
Aranan 450 şahıs jandarmanın çember operasyonuyla yakalandı | Video 05.01.2024 | 14:04
07:41
Kızılırmak Deltası'nda kuğularla görsel şölen | Video 05.01.2024 | 13:52
07:26
Baba ve kızının bıçaklanarak öldürüldüğü komşu kavgası kamerada | Video 05.01.2024 | 13:52
01:02
İzmir'de suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı | Video 05.01.2024 | 09:20
00:27
Kırşehir'de fuhuş operasyonunda 2'si kadın, 3 gözaltı | Video 05.01.2024 | 13:08
05:01
01:30
Dev kaya karayoluna düştü, felaket ucuz atlatıldı | Video 05.01.2024 | 12:40
03:52
"Çok para kazanma" vaadiyle dolandırıcılık: 140 bin dolar buhar oldu | Video 05.01.2024 | 12:40
04:00
Ümraniye'de taşlı, sopalı, yumruklu trafik kavgası kamerada | Video 05.01.2024 | 11:23
04:46
615 bin kişi Kapadokya’yı kuş bakışı izledi | Video 05.01.2024 | 12:40
00:53
Kedinin dron ile imtihanı böyle görüntülendi | Video 05.01.2024 | 12:40
00:23
İnterpol'ün aradığı fuhuş baroniçesi Çanakkale'de yakalandı | Video 05.01.2024 | 12:40
00:45
Kırşehir'de fuhuş operasyonu: 3 gözaltı | Video 05.01.2024 | 11:16
01:02
00:26
İnterpolün aradığı fuhuş baroniçesi böyle gözaltına alındı! 05.01.2024 | 11:05
01:28
02:54
Sokak ortasında kafasına sıktı... İzmit'te kan donduran cinayet kamerada! 05.01.2024 | 11:01
02:07
Mersin'de bir şahsın evinde çok miktarda tarihi eser ele geçirildi | Video 05.01.2024 | 09:52