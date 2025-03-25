Bayburt’ta kurt sürüsü köpeği böyle telef etti | Video
Bayburt’un Arpalı Beldesinde 7 kurt saldırdıkları köpeği telef etti. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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