Video Yaşam Bayburt’ta kurt sürüsü köpeği böyle telef etti | Video
Bayburt’ta kurt sürüsü köpeği böyle telef etti | Video

Bayburt’ta kurt sürüsü köpeği böyle telef etti | Video

25.03.2025 | 12:38

Bayburt’un Arpalı Beldesinde 7 kurt saldırdıkları köpeği telef etti. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bayburt'ta aç olduğu tahmin edilen kurtlar, yerleşim alanına indi. Hem kent merkezinde, hem de Bayburt'un Arpalı Beldesinde görülen kurtlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Dağlarda yiyecek bulamayan kurt sürüsünün yerleşim alanlarına inerek yiyecek aradığını belirten belde sakinleri, bu durumdan oldukça endişeli olduklarını belirttiler. Arpalı Beldesinin içerisine kadar inen aç kurt sürüsü köpeğe saldırdı. Köpeği tamamen parçalayan kurt sürüsü geriye bir tasma bıraktı.
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