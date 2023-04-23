Video Yaşam Bayram tatili için yola çıkan minibüs TEM'de devrildi: 13 yaralı | Video
Bayram tatili için yola çıkan minibüs TEM'de devrildi: 13 yaralı | Video

Bayram tatili için yola çıkan minibüs TEM'de devrildi: 13 yaralı | Video

23.04.2023 | 08:37

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan servis minibüsünün şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı. Akraba olan yolcuların, bayram tatili için Ordu'dan İstanbul'a gittiği öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Maşukiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan İstanbul'a seyir halinde olan G.H. idaresindeki 54 AHG 365 plakalı Volkswagen marka servis minibüsü, TEM Otoyolu Kartepe geçişinde şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen minibüs, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kaza sebebiyle yolcular araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Kocaeli'den ve Sakarya'dan çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı. Yolcular, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yolcuların akraba oldukları, bayram tatili için Ordu'dan İstanbul'a gittikleri öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Muğla’da 3.9 büyüklüğünde art arda iki deprem | Video 02:05
Muğla'da 3.9 büyüklüğünde art arda iki deprem | Video 23.04.2023 | 09:22
Bayram tatili için yola çıkan minibüs TEM’de devrildi: 13 yaralı | Video 02:32
Bayram tatili için yola çıkan minibüs TEM'de devrildi: 13 yaralı | Video 23.04.2023 | 09:21
Canını hiçe sayarak girdiği ağır hasarlı binanın penceresinden düştü | Video 01:25
Canını hiçe sayarak girdiği ağır hasarlı binanın penceresinden düştü | Video 23.04.2023 | 09:22
Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarpıp böyle takla attı: 1 yaralı | Video 03:16
Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarpıp böyle takla attı: 1 yaralı | Video 23.04.2023 | 08:31
TCG Anadolu gemisini ilk günden itibaren 79 bin 274 kişi ziyaret etti | Video 07:02
TCG Anadolu gemisini ilk günden itibaren 79 bin 274 kişi ziyaret etti | Video 23.04.2023 | 08:31
İzmir’de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 01:40
İzmir'de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 23.04.2023 | 08:31
Esenyurt’ta ikinci el eşya dükkanı alev alev yandı: Alevler yan tarafındaki binaya sıçradı | Video 02:30
Esenyurt’ta ikinci el eşya dükkanı alev alev yandı: Alevler yan tarafındaki binaya sıçradı | Video 23.04.2023 | 08:31
Bayram tatili için yola çıkan minibüs TEM’de devrildi: 13 yaralı | Video 02:32
Bayram tatili için yola çıkan minibüs TEM'de devrildi: 13 yaralı | Video 23.04.2023 | 08:37
Başkan Erdoğan’dan Gaziantep’te 10 yeni müjde: Proje ve destekleri tek tek açıkladı! | VİDEOHABER 57:20
Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te 10 yeni müjde: Proje ve destekleri tek tek açıkladı! | VİDEOHABER 22.04.2023 | 19:26
Antalya’da yaya geçidinde bekleyen otomobile kamyon çarptı: 4 yaralı | Video 02:48
Antalya'da yaya geçidinde bekleyen otomobile kamyon çarptı: 4 yaralı | Video 22.04.2023 | 16:59
30 ayrı suçtan aranan şüpheli havalimanı’nda yakalandı | Video 01:46
30 ayrı suçtan aranan şüpheli havalimanı'nda yakalandı | Video 22.04.2023 | 16:33
Jandarmadan depremzede çocuklara bayram hediyesi | Video 00:22
Jandarmadan depremzede çocuklara bayram hediyesi | Video 22.04.2023 | 16:34
50 kişinin karıştığı, 10 kişinin yaralandığı kavga kamerada | Video 03:11
50 kişinin karıştığı, 10 kişinin yaralandığı kavga kamerada | Video 22.04.2023 | 16:08
Yangında alevlerin arasında kalan hayvanlar ile kuyuya düşen inek kurtarıldı | Video 02:47
Yangında alevlerin arasında kalan hayvanlar ile kuyuya düşen inek kurtarıldı | Video 22.04.2023 | 16:31
Manavgat’ta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 01:49
Manavgat'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 22.04.2023 | 16:31
Amasra’da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video 04:05
Amasra’da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video 22.04.2023 | 15:54
Bin 900 rakımlı zirvede yıpranan Türk bayrağını değiştirdiler | Video 03:01
Bin 900 rakımlı zirvede yıpranan Türk bayrağını değiştirdiler | Video 22.04.2023 | 16:08
Bolu’da 4 aracın birbirine girdiği otoyol trafiğe açıldı | Video 00:48
Bolu'da 4 aracın birbirine girdiği otoyol trafiğe açıldı | Video 22.04.2023 | 15:04
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video 01:43
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video 22.04.2023 | 14:59
Gabonlu Dina’nın otopsi raporu ortaya çıktı! İntihar mı, cinayet mi? | Video 02:07
Gabonlu Dina'nın otopsi raporu ortaya çıktı! İntihar mı, cinayet mi? | Video 22.04.2023 | 14:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA