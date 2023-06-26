Bayram tatili yolunda kaza: Hurdaya dönen otomobilde 5 kişi yaralandı | Video 26.06.2023 | 08:33 Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla ilçesi Cemel Kavşağı'nda meydana geldi. H.Y. idaresindeki otomobil, A.C. idaresindeki tıra yandan çarptı. Otomobil adeta hurdaya dönerken araç içerisinde bulunan C.G., E.K., S.Y., Z.M.G. ve Z.L.G. hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken otomobil içerisinde bulunan ailenin İstanbul'dan yola çıkarak Kurban Bayramı tatili için Altınyayla ilçesi Kale Köyü'ne bayram ziyaretine gittikleri öğrenildi.