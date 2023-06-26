Video Yaşam Bayram tatili yolunda kaza: Hurdaya dönen otomobilde 5 kişi yaralandı | Video
Bayram tatili yolunda kaza: Hurdaya dönen otomobilde 5 kişi yaralandı | Video

Bayram tatili yolunda kaza: Hurdaya dönen otomobilde 5 kişi yaralandı | Video

26.06.2023 | 08:33

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla ilçesi Cemel Kavşağı'nda meydana geldi. H.Y. idaresindeki otomobil, A.C. idaresindeki tıra yandan çarptı. Otomobil adeta hurdaya dönerken araç içerisinde bulunan C.G., E.K., S.Y., Z.M.G. ve Z.L.G. hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken otomobil içerisinde bulunan ailenin İstanbul'dan yola çıkarak Kurban Bayramı tatili için Altınyayla ilçesi Kale Köyü'ne bayram ziyaretine gittikleri öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bayram tatili yolunda kaza: Hurdaya dönen otomobilde 5 kişi yaralandı | Video 00:37
Bayram tatili yolunda kaza: Hurdaya dönen otomobilde 5 kişi yaralandı | Video 26.06.2023 | 08:33
İzmir’de 3,3 büyüklüğünde deprem | Video 00:44
İzmir'de 3,3 büyüklüğünde deprem | Video 26.06.2023 | 08:32
Bodrum’a 60 saatte 60 bin araç giriş yaptı | Video 05:45
Bodrum’a 60 saatte 60 bin araç giriş yaptı | Video 25.06.2023 | 14:00
Bismil’de köpekleri sürükleyerek kamyonete yükleyen görevliler hakkında flaş gelişme | Video 00:34
Bismil'de köpekleri sürükleyerek kamyonete yükleyen görevliler hakkında flaş gelişme | Video 25.06.2023 | 13:37
Taksinin kaputuna çıkıp camı böyle patlattı | Video 00:29
Taksinin kaputuna çıkıp camı böyle patlattı | Video 25.06.2023 | 13:07
Aşiret düğününde geline 4 kilogram altın, damada 6 milyon TL takıldı | Video 02:26
Aşiret düğününde geline 4 kilogram altın, damada 6 milyon TL takıldı | Video 25.06.2023 | 12:10
Ankara’da yüzlerce başıboş köpek açlıktan birbirlerini yemeye başladı | Video 04:26
Ankara'da yüzlerce başıboş köpek açlıktan birbirlerini yemeye başladı | Video 25.06.2023 | 12:10
Şanlıurfa’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı | Video 01:16
Şanlıurfa’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı | Video 25.06.2023 | 12:10
Antalya’da dehşete düşüren kaza! Minibüsün içinden bariyer geçti | Video 01:35
Antalya’da dehşete düşüren kaza! Minibüsün içinden bariyer geçti | Video 25.06.2023 | 12:10
Patronu yokken araç kiralayıp, bakımlarını üstlendiği 28 ineği çaldı | Video 02:45
Patronu yokken araç kiralayıp, bakımlarını üstlendiği 28 ineği çaldı | Video 25.06.2023 | 09:37
Fındıkta ’Drakula’ ile mücadele bu yıl da sürüyor | Video 07:30
Fındıkta 'Drakula' ile mücadele bu yıl da sürüyor | Video 25.06.2023 | 09:37
Tekirdağ’da alev alev yanan geri dönüşüm tesisi böyle görüntülendi | Video 03:27
Tekirdağ'da alev alev yanan geri dönüşüm tesisi böyle görüntülendi | Video 25.06.2023 | 08:36
Otomobil scootera çarptı, 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 02:35
Otomobil scootera çarptı, 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 25.06.2023 | 08:36
Bakan Yardımcısı Mumcu, Özkan Uğur’u hastanede ziyaret etti | Video 00:21
Bakan Yardımcısı Mumcu, Özkan Uğur'u hastanede ziyaret etti | Video 25.06.2023 | 08:38
Kadıköy’de sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü | Video 00:35
Kadıköy'de sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü | Video 25.06.2023 | 08:35
Kavga ettiği kız arkadaşı ile arasına giren şahsı sokak ortasında vurarak öldürdü | Video 01:40
Kavga ettiği kız arkadaşı ile arasına giren şahsı sokak ortasında vurarak öldürdü | Video 24.06.2023 | 23:52
Motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçmıştı… Tavalı saldırgan yakalandı | Video 00:26
Motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçmıştı… Tavalı saldırgan yakalandı | Video 24.06.2023 | 16:09
Halı silkeleyen komşuya huzur bozma davası | Video 00:46
Halı silkeleyen komşuya "huzur bozma" davası | Video 24.06.2023 | 16:02
Hatay’da 7 araç birbirine girdi, cip otomobilin üzerine kaldı | Video 01:19
Hatay'da 7 araç birbirine girdi, cip otomobilin üzerine kaldı | Video 24.06.2023 | 15:59
Osmangazi Köprüsü’nde trafik durma noktasına geldi | Video 03:21
Osmangazi Köprüsü'nde trafik durma noktasına geldi | Video 24.06.2023 | 15:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA