Beklenen kar yağışı Kocaeli'ne geldi! Yüksek kesimler beyaza büründü
Kocaeli’de etkili olan yağmur ve lodosun ardından beklenen kar yağışı başladı. Sabah saatlerinden itibaren yükselen hava hareketliliği, öğle saatlerinde yerini lapa lapa yağan kara bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı.
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