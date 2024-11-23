Video Yaşam Beklenen kar yağışı Kocaeli'ne geldi! Yüksek kesimler beyaza büründü
Beklenen kar yağışı Kocaeli'ne geldi! Yüksek kesimler beyaza büründü

Beklenen kar yağışı Kocaeli'ne geldi! Yüksek kesimler beyaza büründü

23.11.2024 | 16:57

Kocaeli’de etkili olan yağmur ve lodosun ardından beklenen kar yağışı  başladı. Sabah saatlerinden itibaren yükselen hava hareketliliği, öğle saatlerinde yerini lapa lapa yağan kara bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı.

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