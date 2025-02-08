Beşiktaş’ta istinat duvarının 8 aracın üstüne çökme anları kamerada | Video
Beşiktaş’ta yağan yağmur sonrası site içinde yer alan otoparkın istinat duvarının toprak kayması sonucu park halindeki 8 aracın üstüne devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
İstinat duvarının araçların üzerine düşme anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, istinat duvarının yıkıldığı ve ardından araçların üzerine düştüğü anlar görünüyor.
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