Beton bariyere çarpan yolcu otobüsü alev topuna döndü: 6 yaralı | Video
Adana’da, A.A firmasına ait yolcu otobüsünün gişelere çarpması sonucu çıkan yangında 6 kişi yaralanırken araç demir yığınına döndü.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 6 kişiyi çeşitli hastanelere kaldırdı.
Kazada alev topuna dönen otobüs ise itfaiye tarafından söndürüldü. Ancak araç tamamen demir yığınına döndü.
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