Beyaz örtü ile kaplanan Kazdağları'ndan kartpostallık görüntüler | Video
Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde Kazdağları’nda geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrasında dağlar beyaz örtünün altında kaldı. Bu seyri doyumsuz manzara dron ile görüntülendi.
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