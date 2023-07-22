Beykoz'da bıçaklı şahıs iş merkezinde kadını rehin aldı! O anlar kamerada | Video
Beykoz'da bir iş merkezinde daha önce işten çıkarılan R.K isimli bıçaklı bir kişi, iş merkezinde çalışan bir kadını rehin aldı. Korku dolu anlar yaşayan kadın polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı. Şahsın kadını rehin aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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