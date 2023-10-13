Beykoz'da kontrolden çıkan tır bariyere ve başka bir tıra çarptı: 1 yaralı | Video
Beykoz'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır önce bariyerlere, ardından önünde bulunan bir tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu arkadan çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Kaza sonucu önündeki tıra çarpan tırın sürücüsü Hüseyin G. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Kazayla ilgili konuşan Kemalettin Bereket, "Aracımda uyuyordum. Uyurken bir anda ses duydum, güm diye vurdu bana. Sonrası gördüğünüz şekilde. Arkadaş alkollüymüş zaten. İleriden vura vura gelmeye başladı. Biz de polis ve 112'yi aradık. Yapmamız gerekeni yaptık. Polis, jandarma hepsi geldi. Durumu sorulduğunda ayaklarımı hissetmiyorum, dedi sadece." dedi.
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