Video Yaşam Beykoz'da kontrolden çıkan tır bariyere ve başka bir tıra çarptı: 1 yaralı | Video
Beykoz'da kontrolden çıkan tır bariyere ve başka bir tıra çarptı: 1 yaralı | Video

Beykoz'da kontrolden çıkan tır bariyere ve başka bir tıra çarptı: 1 yaralı | Video

13.10.2023 | 08:04

Beykoz'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır önce bariyerlere, ardından önünde bulunan bir tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu arkadan çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

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Olay saat 05.30 sularında Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen tır, kimyasal madde kontrol alanına girerken kontrolden çıkarak önce bariyerlere, sonra önünde duran 35 APH 323 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza sonucu önündeki tıra çarpan tırın sürücüsü Hüseyin G. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Kazayla ilgili konuşan Kemalettin Bereket, "Aracımda uyuyordum. Uyurken bir anda ses duydum, güm diye vurdu bana. Sonrası gördüğünüz şekilde. Arkadaş alkollüymüş zaten. İleriden vura vura gelmeye başladı. Biz de polis ve 112'yi aradık. Yapmamız gerekeni yaptık. Polis, jandarma hepsi geldi. Durumu sorulduğunda ayaklarımı hissetmiyorum, dedi sadece." dedi.

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