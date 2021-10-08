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OTOMATİK OYNAT
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İntihar mı cinayet mi? Şeyda Yılmaz'ın ölümüne ilişkin son gelişmeler.. 08.10.2021 | 09:36
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Barışmak için buluşan husumetliler arasında silahlı çatışma: 9 yaralı 08.10.2021 | 09:20
01:44
Bursa’da silah tacirlerine şafak operasyonu : 6 kişi tutuklandı | Video 08.10.2021 | 09:21
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Eğlence için bir araya gelen arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü 08.10.2021 | 08:58
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Limandaki konteynerden 200 kilogram uyuşturucu hap çıktı | Video 08.10.2021 | 08:52
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TEM'de 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video 08.10.2021 | 08:52
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Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada yaşamını yitirdi | Video 08.10.2021 | 08:52
00:37
Beylikdüzü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 yaralı | Video 08.10.2021 | 08:52
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Eyüpsultan’da kumaş deposunda çıkan yangın söndürüldü 08.10.2021 | 08:34
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Teknik Direktör Stefan Kuntz ve Burak Yılmaz'dan Norveç maçı öncesi açıklama 07.10.2021 | 17:29
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Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı 07.10.2021 | 17:06
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Norveç Milli Takımı İstanbul'a geldi 07.10.2021 | 17:06
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Beylikdüzü E-5 Yanyol'da bir kamyon, iki minibüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik durma noktasına geldi.
Beylikdüzü E-5 Yanyol'da bir kamyon, iki minibüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik durma noktasına geldi.