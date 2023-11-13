Beylikdüzü'nde bir grup gencin havaya ateş açtığı anlar kamerada | Video 13.11.2023 | 14:36 Beylikdüzü'nde bir grup genç, silah ile havaya ateş açarak görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Polis ekipleri olayda kullandıkları silah ile birlikte 4 genci yakalayarak gözaltına aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir grup genç silah ile havaya ateş açtı. Bazıları ise o anları da sosyal medyadan saniye saniye paylaştı. İhbar üzerine polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede 10 adet boş kurusıkı tabanca kovanı ele geçirildi. Kimlik bilgileri tespit edilen A.K., B.K., O.M. ve E.M. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili yakalanan A.K. hakkında kurusıkı tabanca bulundurmaktan idari para cezası uygulanırken, yaşı küçük B.K., E.M. ve O.M. hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adli işlem başlatılarak ailelerine teslim edilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.