Beylikdüzü'nde bir grup gencin havaya ateş açtığı anlar kamerada | Video
Beylikdüzü'nde bir grup genç, silah ile havaya ateş açarak görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Polis ekipleri olayda kullandıkları silah ile birlikte 4 genci yakalayarak gözaltına aldı.
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