Beylikdüzü’nde caminin bahçesinde korkutan yangın! Alevler metrelerce yükseldi | Video
Beylikdüzü’nde İbrahim Cevahir Camii’nin yanındaki otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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