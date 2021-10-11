Video Yaşam Beylikdüzü'nde kıskançlık dehşeti: Karısını öldürdü
Beylikdüzü'nde kıskançlık dehşeti: Karısını öldürdü

Beylikdüzü'nde kıskançlık dehşeti: Karısını öldürdü

11.10.2021 | 15:18

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Beylikdüzü'nde bir çift arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada silahını çeken adam, eşini vurarak öldürdü.

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Edinilen bilgiye göre olay Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Çağlar Sokak'ta bulunan saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Aslan Yılmaz(44) ile eşi Semra Yılmaz'ı(37) arasında kıskançlık meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine silahını çeken Aslan Yılmaz, eşine ateş etti. Komşular silah sesleri üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri eve girdi. Kurşunların hedefi olan talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, evde bekleyen adam ise gözaltına alındı. Kötü haberi alan yakınları ise gözyaşları döktü.

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