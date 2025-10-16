Beylikdüzü'nde metrobüs köprüsünde yürüyen merdivende yangın çıktı | Video
İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüs durağı üst geçidine çıkan yürüyen merdiven yandı. Yangın anlarında vatandaşların normal merdivenle yangının yanından geçtiği görüldü.
Yanan merdivenlerin üstü çalışanlar tarafından brandalar ile kapatıldı.
Öte yandan merdivenlerin bakım nedeniyle olay öncesinde de kapalı olduğu da öğrenildi.
Beylikdüzü'nde metrobüs köprüsünde yürüyen merdivende yangın çıktı | Video 16.10.2025 | 15:25
