Beylikdüzü'nde otoparkta kadına tekme tokat saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video
Beylikdüzü'nde eğlence mekanının otoparkında bir kişi, kadına tekme tokat saldırdı. Darbedilen kadın 'beni kurtarın' diye bağırırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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