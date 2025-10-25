Beylikdüzü’nde polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı | Video
25.10.2025 | 10:29
Beylikdüzü’nde bir çifti, polis-savcı yalanıyla 23 milyon 250 bin lira dolandıran 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18 yaşındaki İ.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan suça sürüklenen çocuk A.E.H., O.D.(42), M.A.S.(31) ve İ.T.(18) emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. 5 suç kaydı bulunduğu öğrenilen 18 yaşındaki İ.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
