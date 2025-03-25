Beyoğlu'nda korkutan yangın | Video
Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
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