Video Yaşam Beyoğlu'nda korkutan yangın | Video
Beyoğlu'nda korkutan yangın | Video

Beyoğlu'nda korkutan yangın | Video

25.03.2025 | 09:09

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

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