Video Yaşam Beyoğlu’nda tamirhaneye kurşun yağdıran saldırgan yakalandı | Video
Beyoğlu’nda tamirhaneye kurşun yağdıran saldırgan yakalandı | Video

Beyoğlu’nda tamirhaneye kurşun yağdıran saldırgan yakalandı | Video

20.04.2025 | 13:28

Beyoğlu’nda motosiklet tamirhanesine baskın yapan maskeli 2 saldırgandan biri iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Alper İ. (29) ayaklarından yaralandı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan saldırganlar Mahmut Samet D. (20) ve Uğur Ç. (20) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırının sebebinin tamirci Alper İ.’nin, yanında çırak olarak işe başlayan Mahmut Samet D.’nin kuzenini taciz etmesi nedeniyle gerçekleştirildiği iddia edildi.

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Olay, 28 Mart Cuma günü saat 18.40 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir motosiklet tamirhanesinde 6 kişi çalıştığı sırada maskeli 2 saldırgan içeriye girdi. Silahını çeken saldırganlardan biri, içeride bulunan tamirci Alper İ.'ye ateş açtı. Etrafa da ateş eden saldırgan ardından kaçarak uzaklaştı. Ortalığın bir anda karıştığı saldırı sonrası Alper İ.'nin ayaklarından yaralandığı öğrenildi.

İŞ YERİNİ BASIP ATEŞ AÇTILAR
Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 6 kişi tamirhanede çalıştığı sırada maskeli 2 kişi içeri giriyor. Ardından silahla art arda ateş açıyor. Saldırganlar daha sonra kaçıyor. İçeridekiler ise panikle kaçışıyor. Diğer yandan polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Çalışmalar kapsamında güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganların kimliklerini tespit etti. Devam eden çalışmalarda saldırganlardan Mahmut Samet D. ve Uğur Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen saldırganlar 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırının iddiaya göre tamirci Alper İ.'nin yanında çırak olarak işe başlayan Mahmut Samet D.'nin kuzenini taciz ettiği için gerçekleştirildiği iddia edildi.

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