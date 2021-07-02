Video Yaşam Bıçakladığı kocasını kurtarmaya çalıştı | Video

Bıçakladığı kocasını kurtarmaya çalıştı | Video

Bıçakladığı kocasını kurtarmaya çalıştı | Video
02.07.2021 | 10:21

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Adana’da rezidansta tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı. Olayın kıskançlıktan kaynaklandığı, kadının kocasını kazara bıçakladığı, yaralandıktan sonra tampon yapıp onu kurtarmaya çalıştığı ve sağlık görevlilerini aradığı ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, olay 30 Haziran Çarşamba günü merkez Çukurova ilçesi, Yurt Mahallesinde lüks bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, geri dönüşüm işi yapan Okan Erdeve (47) sabah saatlerinde eşi İzel Erdeve'yle (27) kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. İzel Erdeve, kocasını göğsünden bıçakla yaraladı. Genç kadın, 112 acil ekiplerine haber verdi. Okan Erdeve, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzel Erdeve, eşini öldürdüğü iddiasıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyete götürülen İzel Erdeve, sorgusunda olay anını anlattı. Kocasının kendisini telefondan sosyal medyada çok vakit geçirdiği için birisiyle konuştuğunu zannederek kıskandığını söyleyen Erdeve, "Telefonumla sosyal medyaya girdiğim için sürekli tartışıyorduk. Bana 'Sen birisiyle konuşuyorsun' diyerek beni darp ediyordu. Olay günü de kahvaltı yapacaktık ama sabah yine kahvaltı hazırlarken ben telefona bakıyordum bu nedenle kıskanıp tartışma çıkardı. Bana 'neden sosyal medyaya giriyorsun' dedi. Ben de sende gece sabaha kadar whatsapp kullanmışsın deyince kavga çıktı. Bir süre sonra beni darp etmeye başladı. 'İmdat' diyerek bağırdım. Kimse duymadı ve yardımıma gelmedi. O anda tezgâhta bulunan bıçağı gördüm. Kendimi korumak maksadıyla koşarak bıçağı elime aldım" dedi.

Bıçak elindeyken Okan Erdeve'ye "Beni öldüreceksin, gelme" diyerek uyarıda bulunduğunu ancak kocasının kendisini dinlemediğini anlatan İzel Erdeve, "Bir anda üzerime atladı ve sonra yere yığıldı. Kanın benden mi ondan mı aktığını ilk başta anladım. Hareketsiz yerde yattığını görünce hemen 112 Acil Sağlık ekiplerini aradım. Daha sonra apartman görevlilerden yardım istedim. Çok pişmanım. Böyle olmasını asla istemezdim. Kocamı seviyorum ve onu aldatmadım" diyerek kendini savundu. Erdeve, ayrıca kocasının yaralandıktan sonra "nefes alamıyorum" dediğini bu nedenle onu sürükleyip dışarıya doğru çıkardığını ölmemesi için kanamanın durması için sağlık görevlileri gelene kadar tampon yaptığını söylediği öğrenildi. Erdeve ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Erdeve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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