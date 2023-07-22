Bıçaklı saldırıya uğrayan 4 çocuk babası hayatını kaybetti | Video 22.07.2023 | 12:24 Gaziantep'te, tartıştığı şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan 4 çocuk babası, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yapan Mecit Harmancıklı (39), sokak ortasında kimliği belirsiz şahıs yada şahıslarla tartıştı. Tartışma sırasında, şüpheli şahıslardan biri Mecit Harmancıklı'yı bıçakla yaraladı.Olay sonrası ağır yaralanan Harmancıklı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dört çocuk babası Harmancıklı, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mecit Harmancıklı'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Öte yandan Mecit Harmancıklı'nın ölümüne neden olan ve olay sonrası kaçan katil zanlısı yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.