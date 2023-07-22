Video Yaşam Bıçaklı saldırıya uğrayan 4 çocuk babası hayatını kaybetti | Video
Bıçaklı saldırıya uğrayan 4 çocuk babası hayatını kaybetti | Video

Bıçaklı saldırıya uğrayan 4 çocuk babası hayatını kaybetti | Video

22.07.2023 | 12:24

Gaziantep'te, tartıştığı şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan 4 çocuk babası, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yapan Mecit Harmancıklı (39), sokak ortasında kimliği belirsiz şahıs yada şahıslarla tartıştı. Tartışma sırasında, şüpheli şahıslardan biri Mecit Harmancıklı'yı bıçakla yaraladı.

DÖRT ÇOCUK BABASI, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay sonrası ağır yaralanan Harmancıklı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dört çocuk babası Harmancıklı, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mecit Harmancıklı'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KATİL ZANLISINI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Öte yandan Mecit Harmancıklı'nın ölümüne neden olan ve olay sonrası kaçan katil zanlısı yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şehrin göbeğinde taksici terörü! Kadın müşteriyi öldüresiye dövüp kanlar içinde bıraktı | Video 00:11
Şehrin göbeğinde taksici terörü! Kadın müşteriyi öldüresiye dövüp kanlar içinde bıraktı | Video 22.07.2023 | 13:13
Doğal güzelliği ile dikkat çeken Harami Yaylası ilgi görüyor | Video 03:45
Doğal güzelliği ile dikkat çeken Harami Yaylası ilgi görüyor | Video 22.07.2023 | 12:53
İstanbul’da hortum paniği! O anlar saniye saniye görüntülendi | Video 02:25
İstanbul’da hortum paniği! O anlar saniye saniye görüntülendi | Video 22.07.2023 | 12:59
Devleti 38 milyon dolar zarara uğrattılar! Operasyonla yakalandılar | Video 00:11
Devleti 38 milyon dolar zarara uğrattılar! Operasyonla yakalandılar | Video 22.07.2023 | 12:25
Her suça karışan çeteye operasyon: 39 gözaltı | Video 00:42
Her suça karışan çeteye operasyon: 39 gözaltı | Video 22.07.2023 | 11:24
Sürücünün dikkati faciayı önledi: Motosikletli gençler otomobile böyle çarptı | Video 00:26
Sürücünün dikkati faciayı önledi: Motosikletli gençler otomobile böyle çarptı | Video 22.07.2023 | 12:36
Çay bahçesinde başlayan kavga sokağa taştı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 00:30
Çay bahçesinde başlayan kavga sokağa taştı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 22.07.2023 | 12:26
Bıçaklı saldırıya uğrayan 4 çocuk babası hayatını kaybetti | Video 01:42
Bıçaklı saldırıya uğrayan 4 çocuk babası hayatını kaybetti | Video 22.07.2023 | 12:24
Bursa İnegöl’de kan donduran cinayet! Cesedi dere yatağında bulundu | Video 03:57
Bursa İnegöl'de kan donduran cinayet! Cesedi dere yatağında bulundu | Video 22.07.2023 | 10:48
Antalya’da butik otelde yangın: 2 turist öldü, 12 yaralı | Video 03:05
Antalya'da butik otelde yangın: 2 turist öldü, 12 yaralı | Video 22.07.2023 | 10:48
İzmir merkezli 3 ilde ‘Kelebek Operasyonu’ | Video 01:34
İzmir merkezli 3 ilde ‘Kelebek Operasyonu’ | Video 22.07.2023 | 10:24
Yol ortasında alev alan motosiklet patlayarak kül oldu | Video 01:18
Yol ortasında alev alan motosiklet patlayarak kül oldu | Video 22.07.2023 | 10:12
İstanbul Havalimanı’nda 427 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video 03:04
İstanbul Havalimanı'nda 427 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video 22.07.2023 | 09:58
Hırsızın rahat tavırları dikkat çekti... Gözüne kestirdiği telefonu masadan böyle çaldı | Video 00:14
Hırsızın rahat tavırları dikkat çekti... Gözüne kestirdiği telefonu masadan böyle çaldı | Video 22.07.2023 | 09:57
Düzce’de feci kaza! Motosiklet sürücüsü havada böyle takla attı | Video 00:24
Düzce'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü havada böyle takla attı | Video 22.07.2023 | 09:57
Toptan markette yangın! Söndürme sistemi faciayı önledi | Video 01:50
Toptan markette yangın! Söndürme sistemi faciayı önledi | Video 22.07.2023 | 09:20
Tekirdağ’da karton fabrikasında büyük yangın: Alevler geceyi aydınlattı | Video 03:07
Tekirdağ'da karton fabrikasında büyük yangın: Alevler geceyi aydınlattı | Video 22.07.2023 | 09:20
Kadıköy’de yapılan denetimlerde 38 bin 235 lira ceza kesildi 01:28
Kadıköy’de yapılan denetimlerde 38 bin 235 lira ceza kesildi 22.07.2023 | 09:13
Beykoz’da bıçaklı şahıs iş merkezinde kadını rehin aldı! O anlar kamerada | Video 03:59
Beykoz'da bıçaklı şahıs iş merkezinde kadını rehin aldı! O anlar kamerada | Video 22.07.2023 | 09:13
Çeşme’deki yangınla ilgili 1 şüpheli gözaltında | Video 00:22
Çeşme'deki yangınla ilgili 1 şüpheli gözaltında | Video 22.07.2023 | 09:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA